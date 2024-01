Ung mand er død efter trafikulykke

Kort før midnat fredag den 12. januar kørte to biler sammen i krydset Oddervej - Giber Ringvej i Mårslet.

En 27-årig mand blev i den forbindelse kvæstet, og nu fortæller Østjyllands Politi til TV2 Østjylland, at manden er afgået ved døden. Det skete dagen efter.

Den 27-årige sad på passagersædet i en bil ført af en 28-årig mand, der af uvisse årsager kørte over for rødt lys og ramte den anden bil. Han blev anholdt og undersøgt for at være påvirket af euforiserende stoffer og alkohol.

Den 28-årige er efter dødsfaldet blevet sigtet for uagtsomt manddrab og for at have kørt bilen i påvirket tilstand.

Han sidder pt. varetægtsfængslet.