Ung mand dræbt i sin bil - sagen bliver ikke anket

Sagen med de tre mænd, der indtil for nylig var tiltalt for at skyde og dræbe en 25-årig på en parkeringsplads i Tilst, skal ikke videre til Landsretten.

Sådan lød afgørelsen fra Statsadvokaten i Viborg tirsdag.



Retten i Aarhus frifandt 22. marts de tre mænd på 24 år, 25 år og 29 år for både drab og drabsforsøg.

Og det er blevet vurderet, at sagen vil få samme udfald, hvis den blev ført i Landsretten. Den bliver derfor ikke anket.