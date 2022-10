Ung mand anholdt efter vild biljagt

Forsøgte at flygte til fods

Den ene bil – en hvid Citröen – blev efterfølgende efterladt på Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Og personerne i den flygtede.

En af dem blev dog fanget.

- En 19-årig mand blev kortvarigt efter anholdt af en patrulje, lyder det fra politiet.

Anholdelsen fandt sted kl. 22.45.

Manden er nu sigtet for at forvolde nærliggende fare for nogens liv, ligesom han også er sigtet for at overtræde våbenloven.

I den efterladte bil blev nemlig fundet ulovlige knive.