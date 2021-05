Ung kvinde krænket af blotter: 31-årig mand anholdt og sigtet

En 20-årig kvinde blev torsdag formiddag udsat for en blotter, da hun var på vej på arbejde i Viby i Aarhus.



En mand, der passede på signalementet, blev kort tid senere anholdt og har nu fået en straksbøde.

Kvinden trak sin cykel op af Christian X’s Vej, da hun spottede en mand stå i en busk med ryggen vendt mod hende.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Hun kiggede væk fra manden, da hun tænkte, at han var ved at tisse i busken. Da hun gik forbi ham, tog han dog fat i hendes arm og vendte sig rundt. Kvinden kunne nu se, at manden havde hænderne i bukserne og onanerede.