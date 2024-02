Ung kvinde flygtede fra færdselsuheld og blev opsøgt på bopælen

En 63-årig kvinde stod tirsdag aften ved sin parkerede bil på Kystvejen i Aarhus, da en forbipasserende bilist påkørte døren til bagsæderne, som stod åben.

Påkørslen skete omkring klokken 20.00, og bilisten flygtede fra stedet uden at overholde sin forpligtelse i forbindelse med et færdselsuheld, oplyser Østjyllands Politi.

Et vidne nåede dog at aflæse bilens nummerplade, hvorfor en patrulje kort tid efter blev sendt til en adresse i Viby, hvor den formodede kvindelige fører blev truffet på stedet.

Den pågældende person - en 21-årig kvinde - nægtede forholdet, men erkendte at have været involveret i et færdselsuheld kort forinden. Hun blev derfor sigtet for at flygte fra stedet.