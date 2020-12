Ung flugtbilist fængslet efter påkørsel af cyklist

Manden sigtes for på hensynsløs måde at have udsat andre for fare og for uagtsom legemsbeskadigelse.

Kørte på cykelstien

Inden dørene til retsmødet blev lukket, kom det ifølge Århus Stiftstidende frem, at han nægter sig skyldig. Han kørte slet ikke bilen, hævder han.

Cyklisten fik flere alvorlige skader ved påkørslen, herunder kraniebrud.

Bilisten kørte op på cykelstien og i den forkerte kørebane, fremgår det af Østjyllands Politis officielle døgnrapport.

Stak af efter påkørsel

Efter påkørslen stak han af, men politiet anholdt lørdag formiddag den 21-årige og sigtede ham i sagen.

Dommeren finder, at mistanken er begrundet og har besluttet at varetægtsfængsle manden frem til 22. december, oplyser specialanklager Jesper Rubow.

Fængslingen skyldes, at den 21-årige på fri fod måske vil hindre opklaringen af sagen ved at påvirke andre. Desuden er han frihedsberøvet, fordi han er prøveløsladt fra afsoning af en dom.