Ung AaB-fan overfaldet - tre mænd anholdt

En 16-årig Aab-fan fik den 17. september stjålet sin trøje på Frederiks Allé i Aarhus efter Superligakampen mellem AGF og AaB.

Kort efter blev en 22-årig mand anholdt, torsdag blev tre yderligere anholdt. Der er tale om tre mænd på 24, 25 og 26 år.

De bliver alle fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus fredag morgen.

De er alle sigtet for røveri, de to mænd på 24 og 25 år er desuden sigtet for ulovlig tvang.

- Vi ser med meget stor alvor på sagen, for det skal være trygt og sikkert at bevæge sig rundt i det offentlige rum, og man skal kunne gå til fodboldkamp uanset, om man har den ene eller den anden klubtrøje på, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

'Svineri'