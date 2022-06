Undrede du dig også over farverig himmel? Her er forklaringen

Lamperne bliver tændt, når mørket falder på, og selvom festivalen først begyndte fredag, var lamperne også tændt sent torsdag aften. Derfor kan det altså sagtens være dét lys, som man kunne se fra Saralystparken.

Fin start

Festivalen er i øvrigt kommet fint fra start, fortæller Eske Touborg.

Fredag til åbningen var der omkring 3-400 mennesker på Marselisborg Havn, og han vurderer, at i alt omkring 1500 var forbi i løbet af dagen.

- Hvis jeg skal drømme lidt, så håber jeg, at der kommer det dobbelte igennem i dag (lørdag red.). Det kan vi godt klare, siger han og håber på godt vejr.

- Mit håb er, at folk tager på stranden, bader lidt, kommer op til os og får en sodavand i solen og kommer hinanden ved. Det er Danmark, når det er bedst, konstaterer han.

Hvis du har et tip eller en undren, som du gerne vil have os til at kigge på, så kan du skrive til tip@tv2oj.dk eller ved at trykke her.