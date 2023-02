Undgik politiet i et år: Nu er han dømt for et hav af forhold

Røveri, brandstiftelse, bilindbrud og besiddelse af hash. 43 gange i alt lykkedes det en 22-årig mand at undgå politiet og begå strafbare handlinger, før han blev taget.

Den 22-årige mand har sat ild til en bil i Svendborg, røvet et supermarked på Trøjborg i Aarhus, og truet personalet på en tankstation på Randersvej ikke langt derfra.

Derudover har han været i besiddelse af både kniv og hash.

- Der har været tale om en sag med rigtigt mange grove forhold begået flere forskellige steder i landet, siger anklagerfuldmægtig Lukas Callesen

Han er nu blevet dømt, men i mere end et år var han på fri fod, før han blev fanget af politiet.

Og det var ikke et storstilet røveri der fældede ham. Et simpelt indbrud i et haveskur natten til den 10. oktober, blev den 22-årige mand taget på fersk gerning af politiet.

Han gik dog ikke med frivilligt. Han blev nemlig tiltalt for at have modsat sig anholdelse og fornærmet politiet.

Et år og ni måneder

Siden den nat har han siddet varetægtsfængslet. Denne periode har politiet brugt på at knytte ham til de mange andre røverier, tyverier og brandstiftelser, han har begået.

Et år og ni måneders fængsel blev det til for den 22-årige mand for de 43 strafbare forhold han var tiltalt for.

- Jeg er tilfreds med, at den tiltalte har fået en passende straf på et år og ni måneders fængsel, da der har været tale om en lang række kriminelle forhold, der er gået ud over mange forskellige mennesker, siger anklagerfuldmægtig Lukas Callesen.

Det ældste, han blev dømt for, var at sætte ild til en bil på Svendborg Havn den 7. september 2021.