Undervandsorkester mistede alt efter vandskade - nu vil de spille igen

En løs slange i et akvarium kostede sidste år det aarhusianske undervandsorkester Between Music alt. Efter en længere forsikringssag blev det erklæret konkurs.

Men nu vil det usædvanlige orkester kæmpe sig op til overfladen igen.

Musikerne, der er kendt over hele verden for sine koncerter under vand, forsøger i øjeblikket at samle penge ind, så de kan tage ud at spille igen, fortæller Robert Karlsson, der var med til at danne orkesteret i 2012.

- Vi håber, at vi kan rejse os igen efter denne her frygtelige konkurs. Vi har mange fans og følgere, der gerne vil hjælpe, og derfor har vi valgt at lave en crowdfunding, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.