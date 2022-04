Undersøger drabssag: Politiet afspærrer område

I tidsrummet klokken 12.45-14 i dag, torsdag, afspærrer Østjyllands Politi delvist en del af Søndervangs Allé i forbindelse med efterforskningen af den 21-årige unge mand, der i starten af marts blev dræbt af skud i sin bil.

Politiet skal foretage opmålinger og undersøgelser på Søndervangs Allé i Viby og spærrer ud for tankstationen OK omkring krydset ved Ringvej Syd, hvor drabet fandt sted. I et kortere tidsrum vil strækningen være helt lukket, mens politiet arbejder på stedet.