Ulykke i morgentrafikken i trafikeret kryds

Onsdag morgen er der sket en ulykke i den aarhusianske morgentrafik i krydset Paludan Müllers Vej og Vestre Ringgade.

Et vidne på stedet fortæller, at to biler er kørt sammen i krydset, hvor politiet også er til stede.

Ulykken giver umiddelbart ingen problemer for trafikken.

TV2 Østjylland forsøger at få en kommentar fra Østjyllands Politi.