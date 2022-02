Ukrainske Oleksandra har boet i Danmark i 18 år - nu arrangerer hun stor demonstration

Ukrainske flag kombineret med højlydte fordømmende taler mod Rusland kommer formentlig til at præge bybilledet i Aarhus lørdag eftermiddag.

Oleksandra Steffensen kom til Danmark fra Ukraine for 18 år siden. Hun har taget initiativ til en demonstration rettet mod det, hun kalder 'den russiske agression i Ukraine'.



- Vi laver demonstration for at vise, hvor meget vi fordømmer invasionen af Ukraine og vise vores støtte for Ukraine, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.