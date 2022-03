Ukrainske flygtninge strømmer til café

Og ifølge Allan Larsen, der er frivillig hos Skraldecaféen, betyder muligheden for et måltid meget for ukrainerne.

- Vi føler, vi gør en kæmpe forskel. De ukrainere, der kommer her, er meget glade og ydmyge for hjælpen. På trods af den forfærdelig situation, så takker de og har overskud til et smil, siger Allan Larsen.

De mange ekstra spisende betød, at foreningen løb tør for mad og måtte smøre sandwicher for at mætte alle ukrainerne.

- Det handler om, at de går mætte herfra, siger Allan Larsen.