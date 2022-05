Ukrainske børn starter på østjysk skole: - Vi kan mærke et behov for tryghed

Hun fortæller, at selvom børnene ikke taler meget om krigen i deres hjemland, så kan de mærke, at de har et behov for tryghed.



- Det handler rigtig meget om ikke kun at se dem som elever, men også at være der for nogle børn, som har det svært. Læringen skal selvfølgelig også være der, men vi skal også se dem som børn, der kommer fra nogle hårde kår og som har oplevet noget ganske forfærdeligt, siger Mathilde Fjord Svendsen.

- Længere inde i forløbet møder vi måske også nogle elever, der giver mere udtryk for at have oplevet noget forfærdeligt, og så griber vi det an på en ordentlig måde, når vi kommer dertil.

Fra på mandag får Dima Kuzmenko fem nye klassekammerater, så de bliver i alt 11 ukrainske flygtningebørn i klassen på Næshøjskolen.