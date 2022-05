Ukendt kemisk stof udløser evakuering på universitet

Østjyllands Brandvæsen er lige nu til stede på Aarhus Universitet, hvor mindst en bygning er evakueret.



Det er et kemikalieudslip, der har udløst alarmen. Østjyllands Brandvæsen modtog alarmen kort før klokken ni.

- Da vi kommer frem, viser det sig, at der er et udslip i et affaldsrum til kemisk og biologisk materiale. Det har dannet en eller anden form for dampgas eller sky, som har udløst anlægget, siger operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Anders Rathcke.

Ingen skulle ifølge beredskabet være kommet til skade.

- Vi er lige nu ved at fastlægge, hvad det er for et stof, der reagerer. Lige nu er situationen lidt stationær, siger operationschefen og understreger, at de lige nu arbejder ud fra et scenarie med højeste risiko.



Det betyder, at beredskabets folk er massivt til stede, og at beredskabsfolkene ingen chancer tager, mens de undersøger, hvad der har udløst den kemiske reaktion.

Ifølge operationschefen er udslippet sket ved bygning 1115, som er Skou-bygningen.