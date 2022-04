Uheld spærrede flere vejbaner ved central plads

- Find alternativ rute.

Sådan lyder beskeden fra Østjyllands Politi, der lørdag eftermiddag kort før klokken 17 advarer om, at et færdselsuheld ved Vesterbro Torv i Aarhus har spærret to vejbaner og dermed sat en prop i trafikken.

To biler er kørt sammen. Der er endnu ingen meldinger om de involveredes tilstand, men ifølge Lars Bisgaard, vagtchef ved Østjyllands Politi, er der sendt en ambulance til stedet.