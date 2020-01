Harmonikasammenstød på E45 forsinker morgentrafikken

OPDATERING: Politiet har åbnet begge spor på motorvejen igen.

Der er sket et uheld på E45 i sydgående retning. Mellem motorvejskryds Aarhus Nord og Tilst er flere biler kørt sammen i et harmonikasammenstød.

- Vi får anmeldelsen kl. 7.26 om at et sted mellem fem og ti biler er kørt sammen. Heldigvis er ingen personer kommet til skade, siger Jakob Chistiansen, der er kommunikationskonsulent ved Østjyllands Politi.

Ved uheldet på E45 Østjyske Motorvej kort efter Motorvejskryds Aarhus Nord sydgående retning holder der 4 biler i venstre spor og 2 biler i nødsporet. Det giver en del kødannelse, der starter cirka 2 km før Motorvejskryds Aarhus Nord. — Dansk Trafikinfo (@DanskTrafikinfo) January 9, 2020

Uheldet giver en del forsinkelser, da oprydningsarbejdede krævede, at politiet spærrede et af de to spor.

Køen starter cirka to kilometer før Motorvejskryds Aarhus Nord.

Vejdirektoratet forventer, at det tager mindst en time at rydde op efter uheldet, der skete omkring kl. 7.30. Det oplyser vagthavende Brit Osted Nielsen.

- Venstre spor er spærret og det giver nogle forsinkelser. Vi er ved at rydde op derude, siger hun.