Udrykning til samme adresse - det er fjerde gang på en uge

Østjyllands Brandvæsen kørte mandag aften en tur forbi Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus, fordi en automatisk brandalarm var gået i gang med at hyle.

Det viste sig, at der ikke var nogen brand. Det var derimod en detektor, som af uvisse årsager var aktiveret, og det er ikke første gang, det sker.

- Vi har faktisk været deroppe fire gange inden for den seneste uge, hvor det hver gang har været en blind alarm. Det koster jo et gebyr, når vi rykker ud på den måde, så det bør da være et incitament til at finde ud af, hvad der foregår, siger operationschef Johnny Damgård fra Østjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland.

Gebyret er på 7617 kroner hver gang, brandvæsenet kører ud til en blind alarm fra et ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg).