Udenlandske kvinder vil have dansk sæd

Tyskere valfarter til Danmark. Og det er ikke kun for at komme ud til kysterne, men også for at få lavet børn.

Såkaldt fertilitetsturisme trives i høj grad i Danmark.

Det mærker man tydeligt et sted midt i Aarhus. Diers Klinik har specialiseret sig i inseminationsbehandling, og her kommer 80 procent af kunderne fra andre lande end Danmark.

Det skyldes ifølge Liza Diers, direktør og ejer af privatklinikken, at Danmark har et yderst veludviklet fertilitetsprogram.

- Kunderne fortæller os, at de i deres egne lande ofte bliver presset til IVF-behandling. Men mange har et stort ønske om at få inseminationsbehandling i naturlig cyklus uden hormoner. Derfor vælger de at rejse til Danmark, fordi vi er langt fremme inden for den behandling, siger Liza Diers i en pressemeddelelse.

Daglig leder hos Diers, Kristina Højdahl, siger til TV2 Østjylland, at det ikke påvirker ventetiden for de danske kunder, at Diers tager så mange udenlandske kunder ind.

- Vi er normeret til at kunne behandle alle de kvinder, som har ægløsning den pågældende dag, uanset om de er danskere eller fra udlandet. Vi har ingen ventetid, siger Kristina Højdahl.

Mere simpel form for befrugtning

I modsætning til IVF-behandling, hvor ægget befrugtes uden for livmoderen, er såkaldt IUI-behandlinger, som klinikken tilbyder, den mest simple form for kunstig befrugtning, hvor sæd føres direkte op i livmoderen.

I 2022 blev 40 procent af alle inseminationsbehandlinger med donorsæd på de danske fertilitetsklinikker udført på udenlandske kvinder. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsens databank ifølge Diers Klinik.