Udelukkede Brøndby-fans giver øl til aarhusianske fans

Efter dødstrusler, ulovlig indtrængen og flere andre balladesager blev Brøndbys fans i sidste uge udelukket fra at sætte sig på tribunerne til udebanekampe resten af året.

Det betyder også, at de ikke vil være på lægterne, når 2. divisionsholdet Aarhus Fremad møder Brøndby IF på den aarhusianske hjemmebane 19. oktober. Men der vil alligevel blive langet øl over disken på de sjællandske fans regning.

Brøndby fans, herunder fanfraktionen Oles Venner, har samlet givet knap 4000 kroner til en øl-indsamling, som man ligeledes opfordrer de resterende fans til at bidrage til.



- Det var en idé, der opstod, fordi vi synes, det er ærgerligt, at der ikke må komme Brøndby-fans. Det var en kamp, mange havde glædet sig til, siger Nanna Møller Karlsen, der er Brøndby-fan, chefredaktør på 3point.dk og initiativtager til indsamlingen sammen med Oles Venner.



På kort tid er indsamlingen nået op på 22.000 kroner. Pengene skal bidrage til den gode stemning og sikre, at der ikke er nogen, der går tørstige fra Riisvangen Stadion.

- Der er mange negative historier om fans, og lige præcis til denne her kamp mod en klub som Aarhus Fremad er det fint at sende et signal om det modsatte. Vi vil gerne vise, at vi alle sammen bare er fodboldfans, siger Nanna Møller Karlsen.

I den rette ånd

Initiativet bliver taget godt imod i den aarhusianske klub, hvor indsamlingen vil medføre en form for fri bar i en periode, lyder det.

- Jeg synes, det er godt set, at vi som en lille klub bliver taget til gidsel i det her. Og så er det bare en ånd, vi kan se os selv i, at fans giver fans øl, siger direktør Lars Kruse med henvisning til, at Aarhus Fremads fans for nylig selv gav øl til Esbjergs fans for at sikre den gode stemning.

I den aarhusianske divisionsklub vil man også gerne være med til at fortælle historien om Brøndby-fans, som de er flest - nogle, der vil se fodbold og ikke lave ballade, lyder det fra direktøren.

Fraværet af de sjællandske fans har dog ikke forhindret billetsalget. Indtil videre er der solgt næsten 3000 billetter til kampen. Det efterlader omkring 100 usolgte.

- Vi håber, at Aarhus Fremad får en fest, selvom vi ikke er der, men at de selvfølgelig taber, siger Nanna Møller Karlsen med et grin.



Utraditionelle midler

Udelukkelsen af Brøndbys fans har fået flere klubber til at gentænke sikkerheden ved kampene.

I Randers fik man i samarbejde med Brøndby IF spottere til søndagens kamp. De skulle holde øje med og udpege dem, hvis nogle af de uønskede fans prøvede at snige sig ind alligevel.

Derudover havde man sørget for, at det kun var folk, der tidligere har købt billetter til hjemmeholdets afsnit på Randers FC's stadion, der kunne købe igen.

Fem Brøndby-fans blev afvist i døren til kampen, der eller forløb stille og roligt.