Uddannelsesudspil deler vandene: - Jeg har allerede en dag fra 8-18

- Det vil knibe med tiden, hvis man skulle læse dobbelt så meget i forhold til, hvad man kan dele ud på to år, men jeg tror stadig godt, at det kunne give mening i hvert fald for mig, siger Anders Tjørnelund Nielsen.



Til gengæld for den halve undervisning lægger regeringen op til, at kvaliteten skal øges gevaldigt i den undervisning, de studerende så får.

Det giver ifølge Anders Tjørnlund Andersen god mening, hvis pengene så bruges mere effektivt.

Nikoline Romlund Lei er dog af en anden holdning.



- Det giver ikke rigtigt nogen mening for mig at oppe mængden af uni-timer og heller ikke, at man opper kvaliteten ved at give mindre tid til det, siger hun.

Og hvad er kvalitet reelt? spørger Jose Nikolaj Bedoya Cabezas da også sig selv.

Kæmpe nej tak

Næstforperson for studenterrådet Jeanette Kusk er dog helt klar i mælet:

- Vi er meget kritiske over for udspillet og mener ikke, at det på nogen måde er et løft at uddannelsen at skære et helt år, siger hun.