Kort efter midnat har tusindvis af håbefulde mennesker fået svar på, om de er kommet ind på drømmestudiet.

For nogle har det måske været sværere end for andre - i hvert fald hvis man alene kigger på, hvilket karaktergennemsnit det har krævet for at komme ind på de forskellige uddannelser.

I så fald har det været sværest at blive optaget på uddannelsen for multimediedesign i Aarhus. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.