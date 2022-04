Ud af Gellerup, ind med ukrainere: Lokale føler sig diskrimineret

I flere år har beboere i Gellerupparken kæmpet imod, at seks boligblokke skulle rives ned. En dom, boligblokkene fik for at komme ghettostemplet til livs.

Siden det blev vedtaget, at bygningerne skulle rives ned, er flere hundrede lejligheder blevet forladt og har stået tomme.

Men nu ser det ud til, at nedrivningen sættes på pause, fordi lejlighederne skal bruges til at huse ukrainske flygtninge.

Og det vækker forundring hos Maher Taha, der er talsmand i folkeforeningen i Gellerup.

- Det er uretfærdigt at smide folk ud, der har boet her i 20-30 år for så at lukke andre folk ind i lejlighederne, siger han.