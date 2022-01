Ubuden universitetsgæst: Viftede med kniv og gemte tyvekoster

Men det blev ikke ved det.

For under visitationen af den 43-årige, fandt betjentene kokain og hash, som han blev sigtet for at besidde.

Og i tasken, som manden bar på ryggen, lå der noget kameraudstyr og en telefon. Det viste sig, at udstyret var blevet stjålet i forbindelse med et indbrud i en bil på Fenrisvej i Aarhus V samme morgen.