'Uansvarligt' og 'uambitiøst': Venstre kritiserer nyttejob-udspil

Ud over at sikre ekstra hænder her og nu håber de to socialdemokratiske politikere, at en del af indvandrerne i nyttejob senere får et regulært arbejde.

- Det er et godt princip, at man skal yde en indsats for sin kontanthjælp. Målgruppen for vores indsats er for eksempel indvandrerkvinder og andre, der har gode for forudsætninger for at komme i varig beskæftigelse, siger borgmester Jacob Bundsgaard.