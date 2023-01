Ualmindeligt mange tyverier på natklubber i weekenden

I flere af tilfældene er tyveriet formentlig foregået, mens den forurettede har været på dansegulvet, hvor der har været mange mennesker samlet.



- Det kan både være, hvis man har efterladt tasken ude af syne eller har haft den med på dansegulvet, hvor der er rigtig mange mennesker, og man ikke er så opmærksom, siger politiets pressemedarbejder.

Oplagt at det er samme gerningsmand

Han tror, at det primært er gået ud over kvinder, fordi det er dem, som har en håndtaske med.

Kan det være den samme gerningsmand som står bag?

- Det er klart, når vi har så mange på en aften, så er det oplagt, at der er tale om de samme gerningsmænd. Det er sket på klubber, som ligger tæt på hinanden, så det er nærliggende at tro, at der er tale om den samme gerningsmand eller gerningsmænd, der har handlet i forening, siger Jakob Christiansen.

Når man er i byen eller et sted, hvor der er mange mennesker, så hold din taske under opsyn og vend taskens åbning ind mod dig selv, lyder rådet fra Østjyllands Politi.

Derudover er det en god idé at gemme sin pung og mobil i et lukket rum i tasken.

- Vi holder øje med udviklingen, siger Jakob Christiansen.