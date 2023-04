Tyv udnyttede prøvekørsel - kom aldrig retur

Endnu en uheldig sælger af et tohjulet køretøj ringede torsdag aften kl. 20.19 til Østjyllands Politi og oplyste, at hans motocrosser netop var blevet stjålet af en ukendt gerningsmand, som havde udvist interesse i at købe motorcrosseren.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

De to personer mødte hinanden på Jernaldervej i Hasle, hvor den interesserede køber havde fået lov at tage en prøvekøretur på den maskine, han havde sagt, at han ville betale for.

"Køberen" kørte derfor afsted, men han kom ikke tilbage.

Få pengene før prøveturen

Østjyllands Politi har set flere sager med lignende tyverier af motorcykler, scootere og motocrossere i samme område.

- Vi opfordrer til, at man altid tænker sig grundigt om, når man handler med private. Få eventuelt den interesserede køber til at overføre pengene til dig, inden du lader vedkommende tage en prøvekøretur, lyder det gode råd fra politiet.

En anden opfordring er at sørge for at se billede-ID og et gyldigt kørekort, inden du låner dit køretøj ud til en fremmed person.