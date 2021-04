Tvillinger er i talent-finale med hver sit projekt

- Det kunne være ret spændende at kunne lave en af de nye løsninger på for eksempel klimakrisen, for der er jo meget, der tyder på, at vi skal finde nogen nye teknologier for at komme ud af den krise, og det kunne være ret interessant at kunne lave de her løsninger, siger Nanna Kalmar.

Tvillingerne skal fremlægge deres projekter på søndag, og tirsdagen efter er der præmie- overrækkelse. Det hele foregår virtuelt.