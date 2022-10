Tv-strid koster 40.000 signalet: Ingen sort skærm

Voldgiftssag

Det skyldes en voldgiftssag med antenneforeningen, som har resulteret i, at Afaa har besluttet af købe nettet i og omkring Aarhus tilbage, lød det i en pressemeddelelse fra selskabet, der er ejet af Norlys.

- Det har de mulighed for, da der i kontrakten er en forkøbsret tilbage fra 1978, som de har ønsket at benytte, skrev Stofa mandag.

- Sagen blev afgjort i august, og overdragelsen sker per 1. december. Det betyder, at Afaa fra 1. december har fuld råderet over nettet og derfor også beslutter, hvem de ønsker at samarbejde med.

Mediet Mediawatch skrev mandag, at antenneforeningen og Stofa har været uenige om værdien af nettet, som de over en årrække har delt ejerskabet af.

Dialog gennem lang tid

Ifølge antenneforeningen har man i lang tid været i dialog med YouSee om et samarbejde. Det siger Michael Jacobsen, der er direktør i Vios, som er Afaas egen udbyder.

- Vi har igennem lang tid haft en rigtig god dialog med YouSee og er glade for endelig at kunne offentliggøre vores samarbejde, som kan rydde enhver bekymring for sort skærm af vejen hos vores mange medlemmer.

- Vores opgave er at sikre det bedste udvalg af tjenester og produkter til konkurrencedygtige priser, hvor det er medlemmernes behov, der er i fokus, lyder det.

De 40.000 kunder får blandt andet adgang til en digital tv-løsning hos YouSee.