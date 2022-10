Tv-stjerne færdig som chef efter to måneder

Det blev til bare to måneder som leder af skuespilleruddannelsen i Aarhus under Den Danske Scenekunstskole for skuepiller Maibritt Saerens.

Det oplyser prorektor Peter Dahlgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er rigtigt, men det er ikke på den måde dramatisk. Hun har selv valgt at fratræde sin stilling, siger han.

Peter Dahlgaard har overtaget Maibritt Saerens rolle som uddannelsesansvarlig for skuespillereleverne i Aarhus, indtil der er fundet en permanent afløser.

Han ønsker ikke at kommentere på årsagerne til, at Maibritt Saerens stopper som uddannelsesansvarlig efter bare to måneder.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Maibritt Saerens. Hun ønsker ikke at udtale sig om sin opsigelse.

52-årige Maibritt Saerens er selv uddannet fra skuespilleruddannelsen i Aarhus. I sin karriere har hun blandt andet medvirket i Krøniken, 2900 Happiness og den norske serie kampen om det tunge vand.