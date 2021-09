TV 2 taber i Højesteret: Forbud mod skjulte optagelser var ok

Optagelserne viste, hvordan plejerne undlod at skifte ble på kvinden og anden kritisabel behandling.

Men inden TV 2 kunne sende dokumentaren, satte Aarhus Kommune gang i et juridisk slagsmål.

Juridisk slagmål

Kommunen anmeldte først TV 2 til politiet for privatlivskrænkelser og fik siden en byretsdommer til at nedlægge et midlertidigt forbud mod at vise dokumentaren. Politiet afviste i første omgang anmeldelsen.

Men dommeren nedlagde et forbud. Begrundelsen var blandt andet hensynet til Else Marie Larsen, som på grund af sin demenssygdom ikke kunne have givet samtykke til optagelserne. Og det spillede ingen rolle, at hendes barnebarn, der var beskikket som værge, havde sagt god for optagelserne.

Værgebeskikkelsen angik nemlig alene økonomiske dispositioner og personlige forhold i forbindelse med Else Marie Larsens flytning til plejebolig eller botilbud.