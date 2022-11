TV 2 gik også undercover i Østjylland

I Lystrup har hun angiveligt ikke optaget med skjult kamera, men der var alligevel flere kritisable forhold, som Anja Dissing har måttet svare på over for TV 2. De punkter handler blandt andet om lange pauser, for kort tid til transport og fejlagtige rapporter, hvor medarbejdere angiveligt løj om, hvad de havde lavet hos de ældre borgere.

Men det er altså ikke endt med en ny offentlig møgsag for Aarhus Kommune, fordi TV 2 aldrig valgte at lave et program med deres undercover-journalists oplevelser i Lystrup.

Rådmand for Sundhed og Omsorg Christian Budde (V) raser på sin Facebook-side over, at TV 2 ikke bringer noget fra Lystrup, fordi det ifølge ham "gik så godt, at TV2 ikke kunne bruge det."

'Bundlinjen er at TV2 ikke ville bruge det, da ældreområdet - også i Aarhus - er meget bedre end sit rygte,' skriver han i et opslag.