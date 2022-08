Tusindvis af løbere med til at fejre traditionsløb

Hen over de næste tre dage vil intet mindre end 45.000 løbere fylde Mindeparken i Aarhus.



Det traditionsrige motionsløb DHL Stafetten er nemlig skudt i gang, og det kan udover at fejre det, de selv kalder 40 års jubilæum, også glæde sig over et stort fremmøde.



Det er Aarhus Motion, som afholder arrangementet, der første gang fandt sted i 1983. Dengang var 800 tilmeldte løbere på en enkelt løbsdag.