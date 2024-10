Tryghedsvagter på vej - er i skarp træning

Der er fire vagter på gaderne samtidig. Deres vigtigste opgave er at være synlige og bidrage til et lidt mere trygt natteliv.

Nu skal Aarhus også have et korps af tryghedsvagter, og det sker blandt andet med input og træning fra hovedstadens tryghedsvagter.

Vagterne kan blandt andet dokumentere forstyrrelser af den offentlige orden eller øvrige lovovertrædelser. Det kan for eksempel ske med foto- og videooptagelser. Materialet kan overdrages til brug for politiets efterforskning.

Og det er lykkedes, mener Sine Jochumsen.

- Overordnet er det gået rigtig godt. De er blevet taget godt imod af både beboere og gæster i nattelivet, siger hun.

Vagterne er iført lysegrå jakker med teksten "Tryghedsvagt". De har ikke politimæssige beføjelser og må for eksempel ikke bruge magt.

- Den vigtigste opgave er at være synlige og være i god dialog med borgere.

- Den næstvigtigste opgave er omsorgsopgaver, hvor vi hjælper personer, der har fået for meget at drikke til for eksempel en taxa.

- Den tredjevigtigste opgave er henstillinger - folk, der tisser i en opgang, råber for højt eller har taget en soundboks med ud i byen, som der skal skrues ned for, siger Sine Jochumsen.

Det betyder ifølge enhedschefen, at tryghedsvagterne aflaster politiet, specielt i forhold til at få folk til at dæmpe sig eller skrue ned for musikken.

En dråbe i havet?

Når vagterne bliver vidne til narkosalg eller personer, der eksempelvis tager lightergas, dokumenterer de det, de har set, og sender rapporter videre til politiet.

Men fire tryghedsvagter på vagt samtidig i en by som København - er det ikke en dråbe i havet?

- Det kan man altid sige. Men jeg tror på sigt, de kommer til at gøre en forskel. Man skal ikke undervurdere den følelse af tryghed, det giver, når de samme personer runderer i de samme områder, siger Sine Jochumsen.

Ud over København har også Ballerup Kommune oprettet et korps af tryghedsvagter.

I Aarhus er vagterne i øjeblikket på skolebænken for at blive klar.

Planen er, at de første to vagter sendes på gaden "inden årets udgang". Det oplyser teknik- og miljøforvaltningen i Aarhus Kommune.

Hovedstadens tryghedsvagter har givet deres erfaringer videre til dem.

Derudover er Aarhus-kollegerne inviteret i "praktik" i København, oplyser Sine Jochumsen.