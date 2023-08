Tryghedsvagter kan være på vej i Gellerup: Nej tak, siger flere beboere

- Jeg tror, der er bred enighed om, at kriminaliteten er stigende i området. Der sker en forråelse, og det er alt for nemt for banderne derude at rekruttere unge mennesker. Der er behov for at få genskabt trygheden. De her tryghedsvagter kan jo rundere i området, møde de unge mennesker og guide dem de rigtige veje, siger Gert Bjerregaard (V).

- Det duer ikke. Det er et dumt projekt, og det hjælper ikke, for de får ingen respekt, og de unge hører ikke efter dem, og de risikerer at blive overfaldet, siger han.

Simon El-Zeinab, der er koordinator i beredskabet, efterlyser noget lignende UC Gadeplan, der blev lukket, efter medarbejderne blev fyret sidste år.

- Vi mangler gadeplan. De var gode til at nå de unge. Jeg synes, de skal se på, hvad området har brug for, og om der er brug for sådan nogle vagter, siger han.

Rådmand ikke afvisende

Men det er netop i forlængelse af fyringerne af gadeplansmedarbejderne, at Gert Bjerregaard vil have tryghedsvagter i Gellerup.

- Tidligere har vi haft ansatte medarbejdere, men desværre er det blevet lukket ned, og derfor mangler der noget. Der er behov for, at vi får stoppet den her forråelse. Jeg har presset på i et år, siden de medarbejdere blev afskediget, på at finde en ny løsning. Jeg har rejst det her spørgsmål gang på gang, men der er intet sket, siger Gert Bjerregaard.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Anders Winnerskjold (S) er ikke afvisende overfor idéen, men påpeger, at der allerede er medarbejdere på gade i Gellerup, som det er i dag.

- Vi har medarbejdere på gaden, vi har et kanon samarbejde med Østjyllands Politi, og vi rykker sammen, hvis der er noget ganske hurtigt. Tryghedsvagter kan være et godt supplement, men for mig og Socialdemokratiet er det afgørende, at vi også snakker forebyggelse, siger rådmanden op opfordrer til at politikerne afventer de eksperter, der i øjeblikket arbejder på en række anbefalinger om, hvad der er behov for.

- Og den proces er Gert Bjerregaard og Venstre bekendt med, så jeg synes, man skal passe på med at ansætte tryghedsvagter, før vi har de andre ting på plads, siger Anders Winnerskjold.