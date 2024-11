Her sker det endelig: Truet og traditionsrig stjernehimmel lyser nu op over Strøget

Men det blev ikke nødvendigt for den 32-årige nytiltrådte borgmester at redde julen. Erhvervslivet greb nemlig ind før politikeren.

I ti dage holdt hele Aarhus vejret, da det blev meldt ud i midten af oktober, at den traditionsrige stjernehimmel for første gang i 20 år ikke ville sprede julestemning over Strøget i Aarhus.

Den 850 meter lange lyskæde var ellers sat på auktion af strøgforeningen, der så sig nødsaget til at sælge julebelysningen, fordi de ikke kunne finde de økonomiske midler til at have lys i de hundredetusinder af dioder og vedligeholde lyskæden.

Og det betyder, at der fredag er julelys over Aarhus, præcis ligesom det skal være for at julestemningen kan indfinde sig. Den 850 meter lange stjernehimmel betyder nemlig julefred og julestemning for mange.

Tømrermester og ejer af Jakobs Tømrerfirma i Egå, Jakob Christensen, er en af de 27 lokale virksomheder. Det har han gjort, fordi stjernehimlen også betyder noget for ham.

- At gå en tur under stjernehimlen i tiden op til jul, det er helt unikt og fantastisk, og jeg har ikke oplevet det i andre byer. Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis den ikke kom op.

Og selvom hans egen virksomhed ligger i Egå, så vil han gerne bidrage til det, som han ved, betyder meget for rigtig mange mennesker.

- Først og fremmest kan man glæde sig over ting, andre kan få glæde af. Hvis jeg ser på det egoistisk, så er stjernehimlen med til at gøre byen så hyggelig, at min familie og jeg kan finde på at gå en tur på Strøget kun for at se den.

Han håber dog, at der bliver fundet en mere permanent løsning på stjernehimlen over Aarhus.

- Men jeg vil ikke udelukke, at jeg vil hjælpe til en anden gang, hvis det skulle komme til det.

Noget at samles om

På Rådhuscaféen i Aarhus har medejer Martin Hauge også været med til at skabe julestemning.

- Vi skal værne om traditionerne, lyder det fra Martin Hauge, der udover Rådhuscaféen også er medejer af restauranten Carlton og Teater Bodega.

- Den samler hele byen og oplandet, og vi har jo ikke direkte kontakt til Strøget, men vi er jo en del af Aarhus. Det lys, det giver i denne her mørke tid, det har vi brug for. Det symboliserer, at det er noget, vi alle kan samles om.

Derfor vil han også være med til at bidrage fremadrettet, hvis der skulle være brug for det.

- Hvis de kommer og spørger, så ja. Jeg er stolt af, at der er så mange, der gerne vil bidrage med et forholdsvis stort beløb. Udover de 27 lokale virksomheder har energiselskabet NRGi bidraget med et "meget generøst" beløb, der i sidste ende kunne garantere, at stjernehimlen kommer op.