Troels Lund Poulsen får nyt job - det samme gør Jakob Ellemann

TV2's politiske redaktør, Hans Redder, siger, at dagens udmelding helt åbenlyst er noget, som flere på Christiansborg og også internt i Venstre har spekuleret i, om det kunne være den rigtige løsning for Ellemann og for Venstre.

- Jakob Ellemann-Jensen har rigtig mange store, svære opgaver på sin tallerken. Forsvarsministeriet er en post, hvor han vil komme til at bruge enorm meget af sin tid - ikke mindst på grund af møgsagen om våbenindkøb.

- Han har en stor opgave i at være formand for Venstre. Han skal genopbygge tilliden til ham selv og det kriseramte parti. I den forstand giver rokaden god mening for Ellemann.