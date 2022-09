Trodser tendens: Forening har stor succes med at finde frivillige

Men hvordan kan du vide, at det netop er kampagnen, der gør en forskel?

- Det er selvfølgelig gennem en dialog med de forældre og de gæster, jeg møder herinde og har en god snak med, siger Christine Winding-Lauritzen.

- Når vi til arrangementer fortæller om, hvad det er for noget arbejde, de frivillige laver, så får vi direkte respons, og det er noget af det allerbedste, fortsætter foreningsudvikleren.

Et vigtigt samlingspunkt

Hun mener også, at en del af hemmeligheden ligger i at fortælle den gode historie om foreningslivet, og hvilken betydning det har for fællesskabet, at man bakker op om foreningen ved at tilbyde at være frivillig.

Og for de medlemmer, der efter aktiviteter i foreningen bruger caféen, har det stor betydning, at de frivillige skaber rammen for et mødested.