Trods nye coronarestriktioner: Jul i Friheden fortsætter

Gæsterne vil dog opleve ændringer, som følge af de nye restriktioner.

- Vi må ikke have restauranterne åbne eller indendørs forlystelser i drift. Og vi lukker også Hermanns, siger marketingschefen og fortsætter:

- Men du har stadig lyset, og du har en park, hvor du kan gå rundt og se en masse ting med god afstand. Det har vi valgt at fokusere på i år, allerede inden det her.

Hvad gør I for at beskytte jeres gæster mod smittefare?

- Vi gør alt det, som vi har gjort hidtil. Vi efterlever jo i forvejen nogle utroligt strenge restriktioner, og det er for gæsternes sikkerheds skyld og for alles skyld, og det vil vi fortsætte med. Vi må have det samme antal gæster inde, og det er stadig med sprit og afstand.