Trods mistrivsel blandt busbørn: 48 kommende skoleelever tvinges væk fra den lokale skole

Det kunne altså tyde på, at disse børn er dårligere til dansk end nogensinde før, og den udvikling skyldes coronaen ifølge Thomas Medom.

- Der er færre børn, der kommer til landet, og dem, der gør, er ikke på samme måde blevet stimuleret med det danske sprog ude i samfundet, forklarer Thomas Medom.

Desuden fortæller han, at coronaen også har været en hæmsko for de mange tiltag, kommunen har sat i gang for at præge børnenes sprogudvikling, inden de skal starte i skole.

- Vi har haft fokus på at få flere af de tosprogede børn i vuggestue, hvor vi kan tilbyde tidligere sproghjælp, og vi har haft et stort fokus på at lave flere hjemmebesøg. Men corona har betydet, at vi ikke har haft samme mulighed for at komme ud i vuggestuerne og ud i folks hjem, siger Thomas Medom.