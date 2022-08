Trods løfter og flere penge: Særlig gruppe må stadig vente længe på hjælp

Da handleplanen blev fremlagt i efteråret, var det med Kristian Würtz (S) som rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. Han er siden trådt ud af politik og er i stedet blevet afløst af Anders Winnerskjold (S) på posten.

- Jeg synes, det er for lang tid. Det er langt fra optimalt. Jeg er enig i både analysen og udfordringen, men det er bare ikke let at løse, siger Winnerskjold til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere penge til området

De tre millioner kroner, der blev afsat til området, skulle bruges på at ansætte flere medarbejdere. I løbet af 2022 er kommunen da også lykkedes med at få borgere af ventelisten – 93 for at være helt præcis - men tilgangen er altså så stor, at man stadig ikke kan følge med.

- Det er jo skidt hele vejen rundt. Der flytter flere borgere til, end der er penge til – og der er ikke penge nok på det sociale område. Vi kan kun håbe, at de nye budgetforhandlinger giver et massivt løft, for det trænger vi til, siger Marianne Banner.

Det har man jo efterhånden sagt i mange år. Tror du på, det er anderledes den her gang?

- Jeg er uforbederlig optimist, så på et eller andet tidspunkt må politikerne også få øjnene op.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) har tidligere på dagen præsenteret sit budgetforslag for Aarhus Kommune, og her lægges der op til besparelser for 230 millioner kroner.

Der bliver dog ikke tale om besparelser over en bred kam, hvis det står til borgmesteren, for områderne ældre, udsatte voksne samt voksne med handicap og børn i vanskeligheder får efter politisk aftale et løft på 200 millioner kroner efter omfordeling.



Virtuelle løsninger

Den ansvarlige rådmand, Anders Winnerskjold (S), ville forud for budgetforslaget ikke udtale sig om, hvordan Socialdemokratiet konkret vil prioritere pengene til næste år, men han anerkender, at problemerne også er et ressourcespørgsmål.

- Vi arbejder på at få flere midler til området, men det handler også om rekruttering. Vi begynder også at se udfordringer med at sikre de faglærte medarbejdere, vi har brug for, siger Anders Winnerskjold (S).