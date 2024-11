Royal blåstempling har gjort fiskehandler og far stolt - snart er det slut

Det er kun et par år siden, P. Clausens Fiskehandel i Aarhus blev kongelig hofleverandør. Et prædikat, der har fået familievirksomheden til at ranke lidt ekstra i ryggen. Men fra 2030 kan fiskehandlen, der i dag drives af femte generation, sammen med 103 andre danske virksomheder, vinke farvel til den royale blåstempling. - Det er noget, vi har været sindssygt stolte af og glade over, lyder det fra Jakob Clausen, der er direktør og femte generation i forretningen, som har eksisteret siden 1888 og leveret fisk til de kongelige i to år. Begrundelsen for beslutningen er, at Kongehuset ikke længere mener, at den over 100 år gamle ordning er tidssvarende.

Jakob Clausen er femte generation i fiskehandlen på havnen.

Prædikatet er frem til nu blevet tildelt som en særlig anerkendelse af en virksomhed ud fra en vurdering af kvalitet, forretningsførelse, samfundsansvar og ordentlighed. Jakob Clausen fik selv en opringning fra Kongehuset en times tid inden, at udmeldingen officielt blev meldt ud onsdag. Og tanken havde han da også tænkt, da Kong Frederik tiltrådte, fortæller han. - For os som virksomhed har titlen ikke betydet en kæmpe omvæltning. Men det har betydet rigtig meget internt, efter at have eksisteret i så mange år. Prins Henrik kom forbi Især for Jakob Clausens far har det haft stor betydning. - Det var noget, jeg var stolt over, da jeg kunne sige det til min far - at nu fik vi dem. Derfor er de også glade for nu at kunne være med til at bære den historiske ordning til sin ende. Og fortsætte det samarbjede, som gennem alle årene har været godt. - Det er noget, især min far har dyrket. I sin tid kom Prins Henrik personligt ned i butikken, når der skulle handles. Derfor har prædikatet også løftet fiskehandlerens standard, selvom, understreger Jakob Clausen, den i forvejen var høj. - Vi har nok været en lille smule mere omhyggelige, når vi skærer torsken med det prædikat på vores skuldre.

P. Clausens Fiskehandel har ligget ved Aarhus Havn siden 1888.