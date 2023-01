Trist besked til gravide: - Vi kan ikke holde det, vi har lovet

Kendt Jordemoderordning er populær blandt gravide. Den giver en følelse af tryghed og sikkerhed for den gravide og hendes partner at kende deres jordemoderteam, men ordningen har på den anden side konsekvenser for jordemødrene – som har lange vagtperioder.



Det betyder, at Aarhus Universitetshospital har svært ved at finde medarbejdere til ordningen og det betyder, at man i det næste år halverer antallet af pladser i kendt jordemoderordningen. Omkring 100 gravide kvinder har fået brev i deres e-boks, hvor de får besked om, at de ikke længere kan være en del af ordningen.

Stadig i gode hænder

Det fortæller Sanne Ravnsbæk, leder af Aarhus Jordemoderpraksis på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har forholdt os til de kvinder, der er i ordningen nu og lavet en faglig vurdering af, hvordan deres forløb skal følges den næste tid frem til fødslen. Vi er meget bevidste om, at de ikke kommer til at få det forløb, de er lovet. Men de er stadig i rigtig gode hænder, siger hun.

- Vi er kede af, at vi ikke kan holde det, vi har lovet, men hvis vi beholdt de kvinder i ordningen, så ville vi alligevel ikke kunne holde det, vi lover.

Bliver du berørt af ændringerne? Kontakt os på tip@tv2oj.dk.

Som en del af kendt jordemoderordningen følges man igennem sit forløb af en gruppe af tre jordemødre, som man så vidt muligt har kontakt med frem til, man har født.

Som udgangspunkt er det kvinder, der vælger at føde derhjemme, og kvinder der har en sårbarhed, der bliver visiteret til ordningen.

Særlig arbejdsform

Der er i Århus Jordemoderpraksis andre tilbud for gravide med særlige behov, og der vil være gode alternative løsninger for alle, siger Sanne Ravnsbæk.

Rekrutteringen foregår blandt de jordemødre, der i forvejen er ansat på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Sanne Ravnsbæk fortæller, at det kan være svært at kombinere arbejde og privatliv som ansat i kendt jordemoderordning.

- Det er en ordning, hvor man også arbejder på en meget speciel måde som jordemoder. Det er generelt svært at rekruttere til ordningen, siger hun.

- De er på vagt en tredjedel af årets døgn, hvor de kan kaldes til fødslerne i ordningen. Det kan være meget svært at få til at passe ind i et privatliv med mand og børn, siger hun.