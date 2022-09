Trine er 'fucking træt af det pis med de elpriser'

Trine Runge Jessen, som tilbage i januar 2021 blev landskendt for at brodere blandt andet bandeord og øl (Ceres naturligivs - ikke dem brygget på hø og asfalt og med en note af blyant), går ikke selv så meget op i, hvornår på døgnet, der er billig strøm.

- Jeg følger ikke med i det. Men jeg tørretumbler ikke så meget som før. Jeg tænker bestemt over det, siger hun.

Hvordan påvirker elpriserne en broderist som dig? Har du planer om at brodere noget i mørke?

- Det ville været et benspænd af de helt store, hvis jeg skulle gøre det. Jeg broderer i forvejen på promiller, så hvis jeg også skulle gøre det i mørke, så lover jeg fandme ikke for resultatet.

Klokkestrengen, som er den første og muligvis eneste klokkestreng, hun nogensinde laver, har taget omkring en uge at lave. Altså on and off. For det der med, hvor lang tid det egentligt tager, ved Trine Runge Jessen faktisk ikke.

- Sådan et håndarbejde går man jo til og fra sygt mange gange. Jeg bliver tit spurgt, hvor lang tid det tager, men jeg ved det ikke. Jeg er sproglig, så sådan noget med et stopur gider jeg ikke. Men det er mange timer, siger hun.

Missionsarbejde

Efter hun i januar 2021 gik viralt, har der været knald på hos Trine Runge Jessen.



- Jeg ræser land og rige rundt og broderigøgler. Det er nærmest missionsarbejde. Jeg lærer folk, hvad håndarbejde kan gøre for en. Man bliver helt rolig og mild. Når man broderer, skal man ikke præstere noget. Det skal man fandme ellers med alt i dag. Vi får målt både blodtryk og KPI, men det har man altså ikke brug for hele tiden, mener hun.

Og så har hun også en bog lige på trapperne, som udkommer 3. oktober. Det er en bog med opskrifter på broderier af sømandstatoveringer. Hvorfor så lige det?

- Det er fedt at lave noget, der interesserer mig. Jeg synes, sømandstatoveringer er fede, siger hun.

Kort og godt. Og så var der ikke tid til mere interview, fordi broderisten skulle tilbage til fødselsdagen. Bajerne drikker jo ikke sig selv.