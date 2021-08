Tredje gang er ikke lykkens gang: Dømt for at røve den samme tankstation tre gange

Her truede han ifølge anklageren med at kaste eller slå med nogle øl, mens han råbte, at hun skulle give ham penge. Ekspedienten gav ham adgang til kassen, hvor han selv forsynede sig med 2.350 kroner, inden han stak af.

Politiet blev tilkaldt, og de fandt hurtigt gerningsmandens jakke samt pengene tæt ved gerningsstedet. Kort efter valgte gerningsmanden at gå forbi stedet igen, og han blev genkendt af betjentene, som anholdt ham.

Fortsat fængslet

Manden har siden da siddet varetægtsfængslet, og da han i forvejen var prøveløsladt for de tidligere røverier, blev de resterende fire måneder ved domsfældelsen tirsdag lagt oven i dommen, der altså alt i alt endte med 15 måneders ubetinget fængsel.

Ifølge anklageren fik det ikke i sig selv betydning for dommen, at manden valgte at røve den samme butik tre gange:

- Men det var en skærpende omstændighed, at han tidligere var dømt for røveri og at han begik det nye røveri, mens han var prøveløsladt for de tidligere røverier, siger Jesper Rubow.