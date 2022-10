Tre mænd dømt for rockerdrab

Vestre Landsret har fredag kendt tre mænd skyldige i blandt andet grov vold med døden til følge i en sag fra Aarhus i sommeren 2020.

Det oplyser Statsadvokaten i Viborg på Twitter.

Dermed er landsretten ikke enig med byretten, der tidligere har frifundet mændene for netop det.

Det er i skrivende stund ikke afgjort, hvilken straf de tre mænd idømmes.

Sagen omhandler Satudarah-rockerlærling Mohammad Al-Zerjawi, der gik under navnet "Frisør Mudi".

Han mistede i juli 2020 livet på en parkeringsplads i det vestlige Aarhus efter det, der blev beskrevet som en hashhandel, der gik galt. Det var et knivstik i låret, der endte med, at han forblødte.

To andre af frisørens venner blev ved samme episode hårdt såret af knivstik, men overlevede.

Tre mænd blev efterfølgende anholdt og sigtet for at være skyld i hans drab. De blev i efteråret 2021 stillet for en dommer ved Retten i Aarhus, tiltalt for vold med døden til følge.

Byretten ville dog kun dømme to for grov vold - og altså ikke med døden til følge - mens den tredje blev frifundet i alle forhold. Det blev ikke vurderet, at mændene påregnede, at "Mudi" kunne dø af de knivstik, han modtog.

Det var blandt andet det, der fik anklagerne til at anke dommen.

