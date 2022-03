Tre gutter vil bedømme alle bodegaer i Aarhus

- Vi havde aldrig hørt om stedet før, men det er der, vi kommer til at tage hen fra nu af, siger Jakob Thomsen.

Generelt har de oplevet, hvordan flere af værtshusene allerede har overrasket og vist sig at være potentielt nye favoritsteder.

Et projekt med en bagkant

De tre venner er afsted en gang om ugen, hvor de når at besøge to til tre steder per gang. Det er normalt på hverdagsaftener, fordi de forsøger at opsøge den autentiske hverdagsstemning, frem for stemningen i weekenden.



Planen er, at de skal nå igennem alle de aarhusianske værtshuse inden de om to og et halvt år er færdige med deres uddannelse.