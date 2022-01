Tre drenge dømt for vold på sidste skoledag

Skolelederen på Strandskolen var oprørt over sagen, da TV2 ØSTJYLLAND talte med ham mandag. Han mener dog ikke, at den skal sætte en stopper for festlighederne på sidste skoledag. Skolen sætter dog nu ekstra fokus på at sikre en tryg sidste skoledag for alle elever.



- Lige efter sommerferien satte vi os ned og kiggede på, hvad der skete før sommerferien. Nu kigger vi benhårdt frem mod, hvordan vi så vidt muligt sikrer, at det ikke sker igen. Vi kan aldrig udlove garantier, for det her er en helt usædvanlig situation, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at det bliver trygt, sagde skoleleder Morten Holck Jørgensen.