Travlhed på senfølgeklinikker: Jette er en af mange, der er hårdt mærket efter corona

- Jeg håber, at jeg kommer tilbage til mit gamle jeg, men jeg tror, at det lang tid fremover vil være sådan, at jeg skal være bevidst om, hvor meget jeg presser mig selv, siger hun.

Der forskes i behandling på fuld drøn

Lars Østergaard, der er professor og ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital fortæller, at man endnu ikke ved med sikkerhed, hvad det er, som forårsager senfølgerne.

De har dog en formodning.

- Vi har en formodning om, at det skyldes, at kroppen simpelthen ikke er god nok til at lave energi ud af den ilt, som der er i blodet, og det gør, at kroppens organer, muskler og hjerne bliver trætte, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.